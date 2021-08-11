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8 أرقام مهمة عن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو215ر2 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية:

  1.  وصلت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 نحو215ر2 مليار دولار.
  2. ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن.
  3.  الدول العربية استحوذت على 33% من قيمة الصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 ، بنحو 741 مليون دولار.
  4. سجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية" للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي" نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولار مستحوذة على 26% من إجمالي قيمة الصادرات.
  5. بلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية "لدول الاتحاد الأوروبي "نحو 555 مليون دولار من خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 25% من قيمة الصادرات.
  6. حققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول "آسيا" نحو 241 مليون دولار خلال الفترة من " سبتمبر 2020- يونيو 2021" من خلال تصدير 443 ألف طن.
  7. بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول "أفريقيا" نحو 22 مليون دولار قيمة تصدير 30 ألف طن.
  8. بلغت صادرات مصر لدول الأمريكيتين " الشمالية والجنوبية"واستراليا" نحو 17 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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