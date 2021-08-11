شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام مهمة عن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو215ر2 مليار دولار في مقابل 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 10% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية: وصلت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 نحو215ر2 مليار دولار. ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2021 لتسجل نحو 3.971 مليون طن. الدول العربية استحوذت على 33% من قيمة الصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 ، بنحو 741 مليون دولار. سجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية" للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي" نحو 1.008 مليون طن بقيمة 570 مليون دولار مستحوذة على 26% من إجمالي قيمة الصادرات . بلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية "لدول الاتحاد الأوروبي "نحو 555 مليون دولار من خلال تصدير 764 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 25% من قيمة الصادرات . حققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول "آسيا" نحو 241 مليون دولار خلال الفترة من " سبتمبر 2020- يونيو 2021" من خلال تصدير 443 ألف طن . بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول "أفريقيا" نحو 22 مليون دولار قيمة تصدير 30 ألف طن. بلغت صادرات مصر لدول الأمريكيتين " الشمالية والجنوبية"واستراليا" نحو 17 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار .