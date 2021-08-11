ليبيا.. تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1065 إصابات و390 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 17 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 274 ألفًا و453 شخصًا، بينهم 68 ألفًا و562 حالة نشطة، ووفاة 3811 شخصا.