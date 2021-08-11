شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 16,092 يمنيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 16,092مستفيدا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو 2021م.

وجرى فرز 4,174 طفلا، وتقديم العلاج لـ 932 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1,146 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 254 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 2,379 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 509 مراجعات، فيما استفادت 6,095 مراجعة من أنشطة التوعية و 603 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.