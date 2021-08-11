الجزائر: حرائق الغابات متعمدة وارتفاع الوفيات إلى 42

الجزائر ـ رويترز: قالت الحكومة الجزائرية إن مشعلي حرائق هم المسؤولون عن العشرات من حرائق الغابات التي أدت إلى وفاة 42، من بينهم 25 عسكريا، وتدمير عدد من المنازل شرق العاصمة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من حرائق في الغابات الواقعة في ولاية تيزي وزو الثلاثاء، بينما استخدم السكان فروع الأشجار والمياه في محاولة لإخماد النيران قدر استطاعتهم. وقال شهود إن عدة منازل احترقت بينما فرت الأسر إلى فنادق وبيوت للشباب ومساكن الجامعات، في حين واجهت أطقم الإطفاء صعوبة في الرؤية بسبب الدخان الكثيف.

وقال محمد، وهو أحد السكان الفارين من قرية عزازقة مع أسرته إلى أحد الفنادق “عشنا ليلة مرعبة. احترق منزلي تماما”.

وصرح وزير الداخلية كامل بلجود بأنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن إشعال الحرائق، مضيفا أن الوفيات ارتفعت إلى ستة.

وفي وقت لاحق ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن 18 عسكريا لقوا حتفهم وأصيب سبعة خلال مكافحة الحرائق. وقال وزير الداخلية في تصريحات للتلفزيون الرسمي “وحدها الأيدي المجرمة يمكن أن تكون مسؤولة عن اندلاع نحو 50 حريقا في آن واحد في عدة مناطق بالولاية”. ولا يزال رجال الإطفاء والجيش يحاولون السيطرة على الحرائق، وقال بلجود إن الأولوية هي تجنب سقوط المزيد من الضحايا. وتعهد بتعويض المتضررين. واشتعلت حرائق أصغر نطاقا في الغابات في 13 ولاية على الأقل منذ مساء الاثنين.