دراسة تحسم الجدل: التطعيم يقلل احتمالية الإصابة ويحمي من الأعراض الشديدة

■ إعطاء 48ر4 مليار جرعة حول العالم

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حسمت دراسة الجدل حول امكانية الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم حيث إن التطعيم يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالعدوى لكنه لا يضمن حصانة تامة من التعرض للفيروس فيما بات من المؤكد أنه يحمي من خطر الأعراض الشديدة. وفي تقرير نشره موقع “هيلث دايجست” (health digest) الأميركي، تقول الكاتبة جينا ديمير إن البشرية نجحت سابقا في القضاء على بعض الأمراض والأوبئة بشكل كامل من خلال اللقاحات الفعالة وتطعيم أكبر نسبة من الناس، لكن العالم لم يصل بعد إلى هذه النقطة في مساعيه للقضاء على جائحة كوفيد-19.

وبعد الحصول على أحد لقاحات كورونا، يبقى احتمال الإصابة بالعدوى قائما، لكن الأعراض ستكون أخف وطأة مما قد يحدث دون تطعيم. وتؤكد مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينسكي، بأن 99.5% من وفيات كوفيد-19 اعتبارًا من أوائل يوليو حدثت لدى أشخاص غير حاصلين على اللقاح، كما أن 93% من الملقحين لا يحتاجون إلى دخول المستشفى في حال الإصابة بالفيروس. وتبين دراسة أجراها تطبيق “زوي كوفيد” (ZOE COVID) أن الذين تم تطعيمهم أبلغوا عن أعراض تستمر فترة أقصر، مما يشير إلى أن حالاتهم أقل خطورة وأنهم يتعافون بسرعة أكبر.

ووجدت دراسة أخرى نُشرت بمجلة “نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين” أن من تم تطعيمهم لديهم حمل فيروسي (viral load) أقل. وتبدو هذه النتائج منطقية لأن جهاز المناعة لدى الملقح حصل على ما يشبه التدريب للتعرف على فيروس كورونا والتصدي له.

وتذكر الكاتبة أن الأعراض الأكثر شيوعًا في حالات “عدوى تجاوز اللقاح” تشمل الصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم، بينما الشخص الملقح يكون أقل عرضة للإصابة بالسعال المستمر، وهو أحد الأعراض الرئيسية لدى غير الحاصلين على التطعيم أو من تلقوا جرعة واحدة. بالمثل، وقد وجدت دراسة “زوي كوفيد” أن غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بالحمى.

إلى ذلك أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 48ر4 مليار جرعة. وكان أحدث معدل للتطعيم حوالي 8ر44 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام. وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا 4ر203 مليون حالة و3ر4 مليون حالة وفاة.

وفي لندن أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت الثلاثاء 146 وفاة جديدة بكوفيدـ19 في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض، وذلك في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ 12 مارس. ونتجت زيادة الوفيات عن القفزة في حالات الإصابة الشهر الماضي. وانخفض عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 23510 من25161 الاثنين وهو أقل من نصف عدد الإصابات القياسي المسجل يوم 17 يوليو والذي بلغ 54674 حالة قبل وقت قصير من رفع معظم قيود التباعد الاجتماعي في إنجلترا. لكن إصابات كورونا بدأت في الزيادة مجددا، مع إصابة 196047بريطانيا في الأسبوع المنصرم، بزيادة سبعة في المئة على الأسبوع السابق له. ومع ذلك فإن الوفيات ودخول المستشفيات في أحدث موجة إصابات أقل بكثير من ذي قبل. وسجلت بريطانيا نحو 622 وفاة بكوفيدـ19 في الأيام السبعة الماضية بزيادة 15 في المئة عن الأسبوع السابق لكنها أقل بكثير من محصلات الوفيات الأسبوعية التي زادت على ثمانية آلاف في بداية العام. من جانبها سجلت تركيا 26597 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأول الثلاثاء لتقترب من أعلى معدل إصابات خلال ثلاثة أشهر والذي سجلته الأسبوع الماضي، في حين اقترب عدد الوفيات بسبب ذات المرض من أعلى معدل سجلته تركيا في شهرين. وقفزت حالات الإصابة من نحو أربعة آلاف أوائل يوليو إلى ما يزيد على 20 ألفا على مدى الأسبوعين الماضيين. وسببت تلك القفزة، التي اقترنت مع حرائق الغابات الشديدة في الأقاليم الساحلية بجنوب غرب تركيا، انتكاسة لآمال حدوث انتعاشة قوية للسياحة هذا الصيف بعد الخسائر الفادحة التي سببتها قيودالجائحة العام الماضي. وفي ألمانيا من المنتظر ألا يزيد عدد حضور الفعاليات الرياضية الكبيرة في ألمانيا عن 25 ألف شخص. جاء ذلك وفقا للقرار الذي اتخذته المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات في الاجتماع الذي عقدوه أمس الأول لبحث كيفية المضي قدما في مواجهة جائحة كورونا. وجاء في ورقة القرار أن الولايات اتفقت على إمكانية إقامة الفعاليات الرياضية التي يحضرها أكثر من 5000 شخص في إطار القاعدة الخاصة التي تشترط إما التطعيم الكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19 أو إحضار شهادة سلبية لاختبار كورونا شريطة ألا تزيد نسبة الإشغال في الاستادات أو الصالات عن 50%، على ألا يزيد الحد الأقصى للحضور عن 25 ألف شخص.