أفغانستان: طالبان تجتاح فرح .. وعلى أعتاب مزار الشريف

واشنطن ترى العنف لا يتماشى مع اتفاقية السلام

كابول ـ واشنطن ـ وكالات: قال مسؤولون إن عناصر حركة طالبان يقتربون من مدينة مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ الواقع شمالي أفغانستان، وذلك في أعقاب استيلائهم على عاصمة إقليم فرح الواقع غربي أفغانستان. وقال مسؤولان إن الوضع الأمني تدهور في رابع أكبر مدينة بأفغانستان، والتي يبلغ تعدادها السكاني أكثر من نصف مليون نسمة. وكان مسلحو طالبان، بدأوا الاثنين، مهاجمة منطقتين متاخمتين للمدينة، بحسب ما قاله عضو مجلس الإقليم ذبيح الله كاكار، والنائب سيفورا نيازي، ممثلا الإقليم في البرلمان. وقد تمكنت القوات الحكومية وقوات الميليشيات المحلية المناهضة لطالبان، من صد طالبان في جبهتين قتاليتين، إلا أن المسلحين يهددون باجتياح منطقة تقع في بلدة دهدادي، على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة مزار الشريف. وقال نيازي إن ثلاثة قادة مهمين من الموالين للحكومة، أصيبوا في الاشتباكات. فيما قال عضو مجلس الاقليم، كاكار: “كان بإمكاننا سماع أصوات المدفعية الثقيلة طوال الليل في مدينة مزار الشريف، وأيضا الغارات الجوية”. وأضاف كاكار أن حركة طالبان نشطة أيضا بالقرب من هيراتان، وهي بلدة حدودية شمال إقليم بلخ تربط أفغانستان بأوزبكستان.