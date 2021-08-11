رئيس باريس يقلق ريال مدريد

وقال الخليفي، إن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، طلب فريقا تنافسيا، ويعتقد أنه الآن بعد التعاقد مع ليونيل ميسي لم يعد لديه عذر للتجديد.

ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وإن لم يكن في الصيف الحالي، ففي الصيف المقبل مع نهاية عقده على أقصى تقدير.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ناصر الخليفي في مؤتمر تقديم ميسي أقلقت ريال مدريد، خصوصًا في ظل الضغوطات التي يمارسها على مبابي من أجل التجديد.

وقال الخليفي: "لقد قال (مبابي) علنًا، إنه يريد فريقًا تنافسيًا، والآن لا يوجد فريق أكثر تنافسية من باريس سان جيرمان، لذلك لا توجد أعذار، هو يبقى لاعبا في باريس سان جيرمان".

