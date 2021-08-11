انت الان تتابع خبر رئيس باريس يقلق ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-11 | 17:10
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن ردة فعل مسؤولي ريال مدريد، بعد تصريحات ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، خلال مؤتمر تقديم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال الخليفي، إن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، طلب فريقا تنافسيا، ويعتقد أنه الآن بعد التعاقد مع ليونيل ميسي لم يعد لديه عذر للتجديد.
ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وإن لم يكن في الصيف الحالي، ففي الصيف المقبل مع نهاية عقده على أقصى تقدير.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ناصر الخليفي في مؤتمر تقديم ميسي أقلقت ريال مدريد، خصوصًا في ظل الضغوطات التي يمارسها على مبابي من أجل التجديد.
وقال الخليفي: "لقد قال (مبابي) علنًا، إنه يريد فريقًا تنافسيًا، والآن لا يوجد فريق أكثر تنافسية من باريس سان جيرمان، لذلك لا توجد أعذار، هو يبقى لاعبا في باريس سان جيرمان".
ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وإن لم يكن في الصيف الحالي، ففي الصيف المقبل مع نهاية عقده على أقصى تقدير.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ناصر الخليفي في مؤتمر تقديم ميسي أقلقت ريال مدريد، خصوصًا في ظل الضغوطات التي يمارسها على مبابي من أجل التجديد.
وقال الخليفي: "لقد قال (مبابي) علنًا، إنه يريد فريقًا تنافسيًا، والآن لا يوجد فريق أكثر تنافسية من باريس سان جيرمان، لذلك لا توجد أعذار، هو يبقى لاعبا في باريس سان جيرمان".
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