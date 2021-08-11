ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش شرق سامراء

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط كدس للأسلحة والمتفجرات من مخلفات “داعش” شرق سامراء.

وقال إعلام هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "معلومات استخبارية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي افادت بوجود كدس للأسلحة والاعتدة، حيث نجحت القوة في العثور على عدد من الأسلحة والاعتدة التي كان تستخدمها فلول داعش الارهابي في عملياته اضد المواطنين والقوات الامنية، ومصادرتها على الفور، وذلك في منطقة بنات الحسن شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية”.



وأشار البيان إلى "مواصلة قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي عملياتها لتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج مسؤوليتها".

