برلمان الصومال.. انتخاب 11 مقعدا في "بونتلاند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب برلمان ولاية بونتلاند، الأربعاء، 11 مقعدا من مجلس الشيوخ الفيدرالي الخاصة بالولاية.

وأعلن رئيس برلمان الولاية عبدالرشيد يوسف جبريل، نتائج التصويت غير المباشر بحضور مراقبين من لجان الانتخابات الفيدرالية والمحلية.

وأشاد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، بإجراء بونتلاند الانتخابات بجميع مقاعدها في مجلس الشيوخ بالبرلمان الصومالي الجديد.

كما قدمت قيادات المعارضة واتحاد مرشحي الرئاسة الإشادة لـ"بونتلاند وللأعضاء الذين تم انتخابهم".

وذكر مسؤولون من لجان الانتخابات الفيدرالية أنه "تم إجراء الاقتراع غير المباشر بشكل حر ونزيه".





وتنافس 22 مرشحا على 11 مقعدا، وظفر 8 رجال و3 سيدات بنتائج التصويت.

وتعد ولاية بونتلاند ثالث ولاية تجرى فيها الانتخابات التشريعية، وسبق لولايتي جولاند وجنوب غرب الصومال إجراء الانتخابات التشريعية، بينما من المقرر أن ينطلق التصويت في ولاية غلمدغ غدا، الخميس، في انتظار ولاية هيرشبيلي.

ومجلس الشيوخ الصومالي هو الغرفة العليا للبرلمان ويتكون من 54 عضوا موزعين مناطقيا كالتالي: 11 لمنطقة أرض الصومال، و11 لبونتلاند، و8 لجوبلاند، و8 لغلمدغ، و8 لهيرشبيلي و8 لجنوب غرب الصومال.

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق أعضاء البرلمانات المحلية للولايات الصومالية الخمس، ويصل مجموع عددهم 413 نائبا.