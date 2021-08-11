حكومة لبنان.. ميقاتي: الأمور تسير في المسار الصحيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، الأربعاء، إن هناك مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها مع الرئيس ميشال عون.

جاء ذلك بعيد لقاء جمع ميقاتي وعون في قصر بعبدا ببيروت، في إطار المباحثات المستمرة بين الطرفين حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال ميقاتي عقب اللقاء "هناك مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها مع الرئيس عون".

وتابع "الأمور تسير بالمسار الصحيح وسأعقد غدا اجتماعا آخر مع الرئيس عون".

وفي 4 أغسطس آب الجاري، أتم لبنان عاما كاملا دون حكومة بعد أن فشل سعد الحريري في تشكيل حكومته محملا فريق حزب الله والرئيس عون المسؤولية، قبل أن يعتذر عن المهمة ويتولى ميقاتي الملف قبل أسابيع قليلة.