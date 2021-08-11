"ورقة الدبلوماسيين".. بيلاروسيا ترد على عقوبات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت بيلاروسيا، الأربعاء، الولايات المتحدة بخفض عدد موظفي سفارتها بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، في بيان، إنه "اقتُرح على الجانب الأمريكي خفض عدد الموظفين في سفارتهم في مينسك إلى خمسة أشخاص بحلول الأول من سبتمبر/أيلول"، مشيرا إلى أن القرار جاء ردا على "أعمال واشنطن العدائية بشكل علني".



فبعد عام على إعادة انتخابه (ألكسندر لوكاشينكو) التي أثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة، شددت واشنطن العقوبات الأمريكية السارية منذ عام 2006، لتشمل عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد.

وتشمل هذه التدابير مسؤولين وشخصيات وشركات وكيانات تعتبر "محفظة" للنظام البيلاروسي، وفق ما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية.