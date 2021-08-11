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الإمارات تقدم 48318 جرعة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقدم 48318 جرعة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 48,318 جرعة من لقاح" كوفيد-19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,245,815 جرعة بمعدل توزيع للقاح بلغ 174.37 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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