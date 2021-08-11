شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8366.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 535 ألفا و927.

كما لفتت إلى تسجيل 1389 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 517 ألفا و 379 .