وزير الخارجية الألماني يؤكد على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أو تطوره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على ضرورة "ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أو تطوره".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، تناول مستجدات "الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف ماس: "لا يجوز المماطلة فيما يخص المفاوضات النووية مع إيران".

وأعرب عن أمله في "أن تعود إيران إلى المفاوضات النووية في فيينا بأسرع وقت".

بدوره، قال الزياني إن البحرين تقدر دور ألمانيا الفعال في الشرق الأوسط، وبينها استضافتها لمؤتمر برلين.

وأكد على أن ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة مسؤولية المجتمع الدولي ودول المنطقة.

وأضاف: "نأمل أن تدعم أوروبا الرئيس التونسي قيس سعيد"، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها نهاية الشهر الماضي وشملت تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

ورحب وزير الخارجية البحريني بدعم برلين لمسار السلام والاتفاقات الإبراهيمية.

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الألماني "ضرورة تنفيذ حل الدولتين للصراع بين فلسطين وإسرائيل".

وحول الأوضاع الداخلية في بلاده، أكد الزياني على أنه "ليس لدينا ما نخفيه فيما يخص ملف حقوق الإنسان".