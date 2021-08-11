قطر تنتفض.. حمد بن جاسم يرد على ثورة غضب ’’آل مرة‘‘ ضد تميم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، على الاحتجاجات الغاضبة والتجمعات التي شارك فيها حشود كبيرة من قبيلة "آل مرة"، رفضًا لقوانين انتخابات مجلس الشورى الجديدة، والتي وصفوها بـ"العنصرية".

وحذر بن جاسم، من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وأضاف حمد، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائن من كان أن يمّن بهذه المواقف على بلده، أو على أميره".

واستطرد أنه "من قديم الزمان يعير من لم يقف مثل هذه المواقف، ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان".

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ووجه المسؤول القطري السابق كلامه لمن اعتبرهم يخالفون العرف القطري ويخرجون عن العادات القديمة، قائلا: "هذه المواقف، وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق، ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات، تحت أي ظرف".

وشدّد على أن العائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصة وأن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير.

واختتم حمد بن جاسم تغريداته، قائلا: "نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل".

وجاءت احتجاجات القطريين رفضا لقوانين الانتخابات الجديدة وللمطالبة بإطلاق سراح 7 أشخاص انتقدوا تلك القوانين.

وبث نشطاء قطريون مقاطع فيديو لاحتجاجات قالوا إنها على قوانين الانتخابات والاعتقالات الأخيرة، وسط انتقادات لقناة الجزيرة القطرية لعدم تغطيتها ردود فعل القطريين الرافضة لتلك القوانين.

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كما تصدرت هاشتاجات "#ال_مره_قطر_قبل_الحكومه، و#ال_مره، و#انتخابات_مجلس_الشورى، و#قطر_تنتفض"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في قطر وبعض الدول العربية.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" إحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة، متهمة إياهم "باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وبحسب موقع "مصراوي"، فمن أبرز المُعتقلين القطريين، المحامي البارز، هزاع بن علي المري، الذي نظّم وقاد تظاهرات قبيلة "آل مرة"، بعد اجتماع احتجاجي ضم نخب قطرية من أدباء وشعراء وأساتذة جامعات ومحامين، حيث ألقوا خُطبًا وكلمات منددة بـ"عنصرية النظام الحاكم" في قطر.

وظهر المري، بحسب مقطع فيديو متداول، وهو يصعد في سيارة دورية الأمن التي جاءت لاعتقاله، الاثنين، بينما يتجمع مناصرون له حول السيارة، ويحاولون منع اعتقاله. لكن المري بدا متعاونا مع رجال الأمن، وطلب من المتجمعين حول السيارة عدم عرقلتها.

وقُبيل اعتقاله، غرّد المري عبر تويتر: "البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولا، ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون".

كان المري، وهو أحد القطريين المُجنسين الذين اعتبروا أن قانون الانتخابات الجديد "سلبهم حقهم في الترشح"، وجّه رسالة جريئة لأمير قطر تضمنت تهديدًا صريحًا برفض شروط الانتخابات الحالية، وربط فيها البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

وقال في رسالته إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم "مماليك"- على حد تعبيره- وإنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

ما هو قانون الانتخابات المثير للجدل؟

قبل أيام، صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

قسّم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، المواطنين القطريين إلى 3 درجات: قطريون أصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مُجنّسون مولودون في قطر وجدهم قطري ويحق لهم الانتخاب لا الترشح، وقطريون مجنسّون ولا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

بموجب القانون الجديد، يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى "كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتمّ 18 عامًا"، ويُستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، "بشرط أن يكون جده قطريًا، ومن مواليد دولة قطر".

أما المُرشح فيتعين أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند غلق باب الترشح عن 30 عامًا".

لماذا تحرم قطر قبيلة "آل مرة" من الترشح؟

وبحسب موقف "إرم نيوز"، يعني القانون أن أفراد قبيلة آل مرة، لن يستطيعوا الترشح للانتخابات، وسيقتصر حق قسم منهم على التصويت فقط، وهو ما قوبل برفض انعكس بموجة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قبل احتجاجات يوم الإثنين بالقرب من الدوحة.

ولا يمكن الجزم بدوافع الدوحة في معاملتها الاستثنائية لقبيلة آل مرة التي تعرّض آلاف الأفراد منها منذ العام 2004، لإسقاط الجنسيات، قبل سحب جنسية العشرات منهم أيضا عام 2017.

ففي العام 2005، أسقطت الدوحة جنسية نحو ستة آلاف من فخذ الغفران التابع لقبيلة آل مرة بحجة أنهم يحملون جنسيات دول أخرى وهو ما يخالف القانون القطري.

الإنتخابات التشريعية

ويُعتقد أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة.

ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد.