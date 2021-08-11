شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الاستعمار شوه الأديان ووظفها لمصالحه السياسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، إن السياسة والاستعمار على مدى العصور شوهت الأديان ووظفتها لمصالحها السياسية منذ الحملات الصليبية حتى يومنا هذا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 خلال مؤتمر دور الدين فى دعم العيش المشترك، الذى تنظمه الهيئة الإنجيلية، أنه كلما زادت فكرة الطقوسية والتفاصيل الدينية تم استغلالها فى استعباد البشر والظلم والتلاعب بمفهوم العدالة، لافتا إلى أن البعض لا يسعى إلى دخول الجنة ولكن يسعى إلى إدخال الآخرين النار.

وكشف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الجماعات المتطرفة تجند البعض ليقتلوا أنفسهم تحت مزاعم دخول الجنة، وهذا أسوأ استغلال للدين، من خلال توظيف تفسيرات خاطئة تحكمها أغراض سياسية.

ويواصل منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، أعمال مؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك، لليوم الثاني على التوالي، وقد بدأت قبل قليل جلسة بعنوان الدور الثقافي لدعم مجتمع الاعتدال، تحدث خلالها نخبة من كبار الكتاب والإعلاميين، على رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز الإعلامي رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من اللقاء



جانب من المؤتمر