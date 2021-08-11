شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وأهداف المشروع الجديد للحكومة عن البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية"، وهو المشروع الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح، وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.

ونستعرض فيما يلى عددا من المميزات والأهداف التي يتبناها المشروع الجديد: