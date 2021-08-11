"فرح متكهرب".. وفاة شاب صعقًا في حفل زفاف بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شيع أهالي قرية الوسطاني التابعة لكفر سعد في دمياط، جنازة الشاب سيف جمعة، البالغ من العمر ١٦ عامًا، وذلك بعد مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال تواجده بحفل زفاف.

وشهد حفل زفاف حادثًا مأساويًا، إذ توجه الشاب "سيف" لتهنئة العروسين بالزواج، وفي طريقه لامست يده مولد كهرباء، ما تسبب في تعرضه للصعق، وجرى نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأخطرت قوات الأمن بالواقعة وانتقلت إلى مكان الحادث، لسؤال شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.