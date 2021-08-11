سقوط 7 مصابين بطلقات خرطوش في حفل "حناء" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عاطلًا أطلق الرصاص من فرد خرطوش احتفالًا بحفل حناء عروس في الخانكة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم طفلين برش الخرطوش، وجرى نقلهم للمستشفى، والتحفظ السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي بقيام عاطل بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، وإصابة 7 أشخاص.

انتقلت قوة أمنية وجرى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.