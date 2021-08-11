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سقوط 7 مصابين بطلقات خرطوش في حفل "حناء" بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عاطلًا أطلق الرصاص من فرد خرطوش احتفالًا بحفل حناء عروس في الخانكة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم طفلين برش الخرطوش، وجرى نقلهم للمستشفى، والتحفظ السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي بقيام عاطل بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش، وإصابة 7 أشخاص.

انتقلت قوة أمنية وجرى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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