اختفت 3 أيام وعثروا على جثتها طافية بنيل نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت مباحث قنا، اليوم الأربعاء، لغز اختفاء ربة منزل بعد تغيبها 3 أيام عن منزلها بقرية العيايشا، التابعة لقوص.

وعثر الأهالي على جثة زهرة محمود بسطاوي 22 عامًا، متزوجة، وتقطن بقرية الشرقي بهجورة، في نجع حمادي، وتبين أنها سقطت في النيل دون أن يراها أحد وجرف جثتها التيار.

البداية بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة فتاة طافية على نهر النيل بقرية الشرقي بهجورة بنجع حمادي.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتعرفت عائلتها على جثتها وجاري تسليم الجثمان لأسرتها لدفنها بمقابر القرية.