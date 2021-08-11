لموظفي الحكومة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن مدى استحقاقك للترقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له اليوم، إطلاق موقع إلكتروني لتمكين الموظفين- المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة- من معرفة مدى استحقاقهم للترقية.

وكان الجهاز أصدر مؤخرا القرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ونستعرض في السطور التالية خطوات استعلام الموظف عن مدى استحقاقه للترقية عبر الموقع الإلكتروني:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني: http://promotion.caoa.gov.eg/

2- إدخال البيانات الأساسية والتي تتضمن الاسم رباعي، والرقم القومي، وجهة العمل.

3- إدخال عدد من البيانات لمعرفة المستوى الوظيفي للمستعلم والتي تتضمن تاريخ التعيين / التثبيت على درجة دائمة، والمجموعة الوظيفية، والدرجة المالية، وتاريخ الحصول عليها.

4- الاختيار بين عدة خيارات لمعرفة القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات للموظف ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، وهي خيارات بين (لا يوجد - رعاية طفل أو مرضي - إعارة أو إجازة أخرى).

5- عند اختيار "إعارة أو إجازة أخرى" يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية، وإدخال الإجازات خلال الفترة حتى 30 يونيو 2019، والإجازات من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 في خانة منفصلة، والإجازات من أول يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021 في خانة ثالثة.

6- الضغط على زر "بحث" بعد ملء البيانات من أجل الاستعلام وظهور النتيجة والتي تظهر عن آخر 3 سنوات: أول يوليو 2019، وأول يوليو 2020، وأول يوليو 2021.