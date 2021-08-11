متابعة / الدرك الجزائري يُلقي القبض على شخصٍ بصدد إشعال حريق

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مصالح الدرك الوطني الجزائري القبض على شخص متلبس ببلدية سرايدي، بولاية عنابة، أمس الثلاثاء، وهو بصدد إشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي تم إيقافه يخضع حاليا للتحقيق.

وسجلت غابات بلدية سرايدي أمس الثلاثاء، إندلاع حرائق بنقاط متفرقة بجبال إيدوغ وأعالي بوزيزي، وتم إخماد بعضها، فيما لا تزال الجهود مكثفة لمواجهة خطر الحرائق بهذه المنطقة الغابية.

وأكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

وقال بن عبد الرحمان في تصريح يوم الثلاثاء، إنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على إنتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.

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