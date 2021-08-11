"تويتر" يعلق حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب نشرها "معلومات مضللة" عن اللقاحات

اسماعيل عبد الحي - أعلن موقع "تويتر" أنه علق لمدة أسبوع حساب النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المؤيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على خلفية إطلاقها تغريدة "مضللة" بشأن لقاحات كورونا.

وجاء في التغريدة التي أطلقت الإثنين وتم تعليق الحساب على خلفيتها أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آيه" يجب ألا تعطي مصادقتها النهائية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقد شددت فيها غرين على "فشل" اللقاحات وعدم تمكنها من كبح تفشي الفيروس.

وصنفت منصة "تويتر" تغريدة النائبة عن ولاية جورجيا بأنها "مضللة" ونصحت المستخدمين بالسعي لاستقاء المعلومات عن اللقاحات ووضع الكمامات من السلطات الصحية الأميركية.

وجاء في بيان لمتحدث باسم "تويتر" أن "التغريدة المشار إليها تندرج ضمن تصنيفنا للمعلومات المضللة حول كوفيد-19".

وتعد غرين مدافعة شرسة عن ترامب ومزاعمه غير المثبتة بأن الديموقراطيين سرقوا انتخابات العام 2020 الرئاسية.

وفي مايو، أثارت جدلا بتشبيهها فرض إلزامية وضع الكمامات بإجبار اليهود على وضع شارات تمييزية على ملابسهم (نجوم صفراء) في عهد الحكم النازي في ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "أ ف ب"