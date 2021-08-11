خادم الحرمين يبعث برسالة خطية لأمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية ، حيث أعرب عن سعادته بتلبية الدعوة. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال أمير دولة الكويت له في قصر بيان اليوم. حضر الاستقبال رئيس الديوان الأميري الكويتي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.



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