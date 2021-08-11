قطر تعين سفيرا جديدا لها في السعودية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء قرارا أميريا بتعيين بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية . وأذاعت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم. وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تسلم في 21 يونيو الماضي نسخة من أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير السعودية الجديد لدى البلاد.



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