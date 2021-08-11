إيطاليا تواصل مكافحة العديد من حرائق الغابات في المحمية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - مع استمرار حرائق الغابات الشديدة في التسبب في أضرار جسيمة في أنحاء إيطاليا، بلغ عناء رجال الإطفاء في البلاد منتهاه، حيث اشتعلت العشرات من الحرائق في جنوب البر الرئيس وفي صقلية.

وبحسب السلطات، تم تسجيل أكثر من 300 حريق غابات في غضون 12 ساعة أمس الثلاثاء. وانطلقت سبع طائرات إطفاء في الجو صباح الأربعاء مجدداً لرصد انتشار الحرائق وإسقاط المياه على النيران.

وشهدت صقلية اشتعال عدة حرائق جديدة في ممحمية مادوني الإقليمية الطبيعية صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أظهرته صور التقطتها خدمة الإطفاء.

وفي البر الرئيس، تضررت منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا بشكل خاص من الحرائق. وتم بالفعل استدعاء هيئة الإطفاء آلاف المرات هذا العام للتصدي للحرائق في المنطقة، على الرغم من أن هذا الرقم أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2020، إلا أنه ما يزال أقل إلى حد ما، مما كان عليه في عام 2017، والذي كان عاماً سيئاً بشكل خاص بالنسبة لحرائق الغابات.

وتوقعت السلطات اليوم الأربعاء، استمرار موجة الحر الحالية في أجزاء كثيرة من إيطاليا، مع توقع أن تتجاوز درجة الحرارة في صقلية 40 درجة مئوية.