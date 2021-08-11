الرئيس الألماني: التطعيم الحل المثالي لجائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - حث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، الناس في بلاده على أخذ تطعيم كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس الألماني احتفال «الأيام البحرية 2021» في ميناء بريمرهافن الواقع على بحر الشمال، وذلك بعد وقف هذا الاحتفال بسبب جائحة كورونا.

وقال شتاينماير أمام العديد من المتفرجين: «اضطررنا إلى التخلي عن الكثير من الأشياء على مدار فترة طويلة»، ودعا الناس إلى أخذ التطعيم قائلاً:«التطعيم وحده هو الحل المثالي للجائحة»، لافتاً إلى أن هذا يتيح الأمل في إقامة احتفالات كبيرة أخرى.

ويستمر الاحتفال على مدار خمسة أيام حتى يوم الأحد وتشارك فيه نحو 90 سفينة، منها سفن شراعية وسفن تعمل بمحرك وسفينة بخارية، وجرى السماح بحضور 50 ألف زائر في مناطق المطاعم والموسيقى بواقع 10000 زائر يومياً على فترتين.

وكان قد تم إلغاء العديد من احتفالات الموانئ الكبرى في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

ويعتزم شتاينماير زيارة السفينة الشراعية «الكسندر فون هومبولت 2» والفرقاطة «شمال الراين ويستفاليا» في بريمرهافن والتحدث مع عاملين متطوعين.