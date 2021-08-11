تدابير جديدة لمكافحة كورونا في النمسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الأزمات والكوارث الوطنية في النمسا اليوم الأربعاء تسجيل أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد يومي للإصابات منذ منتصف مايو.

وجاء العدد الأخير أعلى من متوسط العدد اليومي للأيام السبعة الأخيرة والذي بلغ 600 حالة. وشهدت بعض مناطق البلاد بشكل خاص عدداً كبيراً من الإصابات.

ودخلت تدابير جديدة مشددة حيز التنفيذ في مدينة لينتس اليوم بعد أن ارتفع المعدل في سبعة أيام إلى 332 . وفي المنطقة، أصبح ارتداء أقنعة الوجة المرشحة (إف إف بي 2) إلزامياً مرة أخرى خلال التسوق. كما أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً في جميع الفعاليات، التي لم يعد يُسمح بمشاركة أكثر من 100 شخص بها وأرجعت السلطات المحلية ارتفاع الإصابات إلى عودة الأفراد من عطلاتهم الصيفية، إلى جانب معدل التطعيم المحلي المنخفض نسبياً.