ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 65 قتيلاً النيران تواصل التهام الغابات في 16 ولاية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021 عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكرياً و37 مدنياً أغلبهم بولاية تيزي وزو شرق البلاد.



وسائل إعلام محلية قالت، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إن حوالي 12 عسكرياً يتواجدون في حالة حرجة بالمستشفى.



فيما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقاً عبر 16 ولاية.



واتسعت الحرائق المندلعة منذ يومين في الجزائر لتشمل جنوب وشمال تونس، إضافة إلى واحات في جنوب المغرب، مخلفة عشرات الضحايا بين مدنيين وعسكريين في الجزائر، وخسائر كبيرة في تونس والمغرب.



إذ قالت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، إن حرائق الغابات المستعرة بالبلاد أودت بحياة 42 شخصاً بينهم 25 جندياً تم نشرهم للمساعدة في إخمادها، في حين غطت سحب الدخان الكثيف معظم جبال منطقة القبائل شرقي العاصمة.



اندلعت عشرات الحرائق في الجزائر في أنحاء مناطق الغابات بشمال البلاد منذ مساء الإثنين 9 أغسطس/آب، وقال وزير الداخلية كامل بلجود إن الحرائق متعمدة، دون أن يذكر تفاصيل.



وزير الداخلية الجزائري قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "وحدها الأيدي المجرمة يمكن أن تكون مسؤولة عن اندلاع نحو 50 حريقاً في آن واحد في عدة مناطق بالولاية".





تحذيرات من كارثة بيئية

في الأسبوع الماضي، قال مرصد الغلاف الجوي التابع للاتحاد الأوروبي إن البحر المتوسط أصبح بؤرة لحرائق الغابات، مع انتشار الحرائق في تركيا واليونان على نحو فاقمته موجة الطقس الحارة.



وقال سكان بمنطقة القبائل إن الجنود ضحايا الحرائق لفظوا أنفاسهم في مناطق مختلفة، بعضهم أثناء محاولته إخماد ألسنة اللهب، والبعض الآخر بعد أن حاصرته النيران.



فيما لا تزال فرق الإطفاء تحاول احتواء الحرائق مع رجال الجيش. وقال بلجود إن الأولوية هي تجنب سقوط المزيد من الضحايا، وتعهّد بتعويض المتضررين.



انفجار ألغام بغابات تونس

كما شهدت تونس، الثلاثاء، اندلاع حرائق في غابات بمحافظتي القصرين (غرب) وبنزرت (شمال) التهمت حوالي 1100 هكتار من الأشجار، وتسببت بانفجار 22 لغماً من دون وقوع خسائر بشرية.



إذ قال رئيس إدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة (الزراعة) في القصرين "يامن حقي"، للأناضول، إنه تمت الثلاثاء السيطرة بشكل كامل على حريق اندلع في "جبل سمامة".



أضاف المسؤول التونسي: "اندلع بعد ظهر أمس حريق آخر في جبل تبوشّة، بمنطقة العيون، ومصالح الغابات والحماية المدنية (الدفاع المدني) يعملون على إخماد النيران".



كما أفاد بأن "حريق جبل مغيلة، الذي نشب الأحد، ما زال متواصلاً، وتُجرى عمليات للحد من توسّع رقعته نحو المناطق السكنية".





حرائق في المغرب

في المغرب، أتى حريق كبير اندلع، الثلاثاء، على إحدى الواحات في إقليم زاكورة جنوب المغرب، قبل أن تتمكن السلطات من إخماده.



إذ أفادت وسائل إعلام مغربية بأن واحة تمزموط شهدت حريقاً ضخماً قضى عليها بالكامل، والتهم عدداً كبيراً من أشجارها المثمرة، بعدما اجتاحت النيران مساحات واسعة.



بينما كشفت مصادر رسمية أن الحريق تسبب في إتلاف حوالي 2500 نخلة وأشجار أخرى. وأكد شهود عيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إطفاء الحريق قبل اتساع رقعته، حيث شاركت طائرات من نوع "كنداير سي إل 415" في عمليات الإطفاء.





المصدر: وكالات



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