تركيا.. انقطاع الكهرباء عن 12 قرية بسبب الفيضانات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 7 دقائق

تشهد مناطق مختلفة من العالم كواث طبيعية بسبب ظاهرة التغير المناخي، حيث اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة، الساحل الشمالي لتركيا، الأربعاء، وتسببت في انهيار جسر وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى.

وتأتي هذه الفيضانات في الشمال، بعدما استعرت في جنوب غرب البلاد، بعض من أكبر حرائق الغابات في تاريخ تركيا.

وذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية، أن شخصا توفي بعدما أصيب بنوبة قلبية في إقليم بارتين بشمال البلاد، في حين يبحث عمال الطوارئ عن آخر مفقود.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن 13 شخصا أصيبوا بعد انهيار جسر في بارتين بينما انقطعت الكهرباء في 12 قرية.

وفي إقليم سينوب، الذي يبعد 240 كيلومترا شرقي بارتين، انهار منزل بسبب الفيضانات، وغرقت السيارات في المياه حسبما أظهر مقطع لرويترز.

وتواجه تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة، أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي في الأسبوعين الماضيين.

ويجتاح أكثر من 170 حريقًا، منذ الأربعاء الماضي، غابات وأراضي زراعية، إضافة إلى مناطق مأهولة على السواحل التركية على المتوسط وبحر إيجة، أوقعت قتلى.

كما طالت النيران مواقع سياحية استعادت نشاطها مؤخرًا، بعد أشهر من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وأفاد مركز المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية التابع للاتحاد الأوروبي، أن قوة الحرائق في تركيا بلغت كثافة ”غير مسبوقة“ منذ 2003.

وعبرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ هذا الأسبوع، من أن مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مرتفعة لدرجة تعني أن اضطراب المناخ سيدوم لعقود.

وتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع 1.1 درجة مئوية إلى أحوال طقس كارثية شملت اندلاع حرائق الغابات في تركيا واليونان والولايات المتحدة.