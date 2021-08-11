اعتقال بريطاني في برلين بتهمة التجسس لحساب روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتقلت السلطات الأمنية بألمانيا، الأربعاء، مواطن بريطاني موظف في سفارة المملكة المتحدة في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا.

وأوضحت النيابة العامة الفدرالية المكلفة قضايا التجسس أنها تشتبه في أن الرجل الذي قدم على أنه “ديفيد س” نقل في مناسبة واحدة على الأقل “لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية” وثيقة “حصل عليها في إطار عمله في السفارة”.

كما أشارت إلى أن اعتقاله أتى نتيجة تعاون مع السلطات البريطانية.

وأضافت النيابة العامة في بيان “حصل المتهم في مقابل نقل المعلومات على مبلغ مالي نقدي لم تحدد قيمته”.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن المواطن البريطاني موظف في سفارة بلاده منذ نوفمبر 2020 لكن لم يعرف على الفور المنصب الذي يشغله.

وقال المصدر نفسه “تم تفتيش شقته ومكان عمله”.

وتضاف هذه القضية إلى قضايا تجسس أخرى سجلت في السنوات الأخيرة تتهم السلطات الألمانية روسيا بالوقوف خلفها.

من جانبها، أكدت شرطة المملكة المتحدة صحة الأنباء عن اعتقال مواطن بريطاني في ألمانيا ضمن إطار تحقيق مشترك بين الدولتين بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية، مشيرة إلى أن الموقوف يبلغ من العمر 57 عاما.