رئيس إيران الجديد يعاني من اضطرابات نفسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب تحاول إقناع واشنطن بأن الرئيس الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي”، ليس شخصا موثوقا به ويعاني من اضطرابات نفسية.

القناة الـ12 الإسرائيلية قالت: إن “رئيس جهاز الموساد، دافيد برنيع، خلال اجتماع عقده في تل أبيب، سلم إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، ملفا يضم معلومات عن الرئيس الإيراني الجديد، تصفه كشخص غير موثوق به وغير قادر على التفاوض على إبرام اتفاق نووي جديد أو الوفاء بالتزاماته”.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن “هذا الملف يصف رئيسي كشخص متشدد وقاس وفاسد وغير مستقر للغاية”، مؤكدة أن “الموساد في الملف حذر من أن الرئيس الإيراني الجديد “يعاني من اضطرابات نفسية”.

يشار إلى أن الرئيس الجديد “إبراهيم رئيسي” أكد أن إيران في ظل ولايته الرئاسية ستواصل سياساتها في المنطقة، لا سيما في كل من سوريا وقطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيلتزم بنهج “”روح الله الخميني”” مؤسس الجمهورية الإيران.

وجاءت تصريحات “رئيسي” عقب أداءه اليمين الدستورية لتولي مهامه الرئاسية بشكل رسمي خلفاً للرئيس المنتهية ولايته “حسن روحاني”، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 60 بالمئة من إجمالي المشاركين في عملية التصويت.