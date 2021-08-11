مسؤول أمريكي يتوقع هذه المدة لسقوط كابول في يد "طالبان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقديرات مخابراتية أمريكية أن حركة طالبان قادرة على عزل العاصمة الأفغانية كابول في غضون 30 يوما وقد تسيطر عليها خلال 3 أشهر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أمريكي، الأربعاء، أن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عناصر حركة طالبان قد يعزلون العاصمة الأفغانية في غضون 30 يوما وربما يسيطرون عليها في 90 يوما.



وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقييم الجديد للمدة التي يمكن أن تسقط فيها كابول كان نتيجة للمكاسب السريعة التي حققتها طالبان في جميع أنحاء البلاد مع مغادرة القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.



قبل أن يستدرك: "لكن هذه ليست نتيجة مفروغ منها"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن الأفغانية يمكن أن تعكس الزخم من خلال إبداء مزيد من المقاومة".

وأمس الثلاثاء، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن طالبان باتت تسيطر على 65 بالمئة من أراضي أفغانستان.



وفي وقت سابق اليوم، كشف نائب أفغاني أن حركة طالبان استولت على فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في شمال أفغانستان.

وباستيلاء الحركة على فايزاباد تصبح عاصمة الولاية التاسعة التي تستولي عليها طالبان منذ بدء الانسحاب القوات الأجنبية من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وسيطرت الحركة في وقت سابق على مدينة بل خمري، التي تبعد 200 كيلومتر شمال العاصمة كابول، وكذلك مدينة فراح، غربي أفغانستان وأيضا إيبك شمال البلاد.

إضافة إلى 5 عواصم أخرى هي: زرنج (ولاية نمروز) وتالقان (تخار) وشبرغان (جوزجان) وساري بول وقندوز عاصمتا الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.