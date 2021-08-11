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شفاء 1,413 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بالامارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن إجراء 318,383 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 696,906 حالات.

 

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,988 حالة.

 

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 

‌‎وكشفت الوزارة عن شفاء 1,413 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 674,162 حالة.  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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