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تقديم 17.2 مليون جرعة من لقاح كورونا بالامارات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقديم 17.2 مليون جرعة من لقاح بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 48,318 جرعة من لقاح "كوفيد-19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت وكالة وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,245,815 جرعة بمعدل توزيع بلغ 174.37 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس".

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