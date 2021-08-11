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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقديم 17.2 مليون جرعة من لقاح كورونا بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 48,318 جرعة من لقاح "كوفيد-19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وكالة وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,245,815 جرعة بمعدل توزيع بلغ 174.37 جرعة لكل 100 شخص".
وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس".