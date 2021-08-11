شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث آلية تسهيل عبور المسافرين بين المنافذ البرية في الإمارات و سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة في الدولة و المقدم سعيد بن صالح السيابي مدير جمارك شرطة البريمي بسلطنة عمان اليوم بمنفذ خطم الشكلة البري عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و سبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الامارات العربية المتحدة ونظيرتها بسلطنة عمان الشقيقة.



استعرض الاجتماع - الذي حضره عدد من مدراء الجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ البرية بمنطقة العين - آلية التنسيق المشترك بين الجانبين الإماراتي والعماني و عملية تسهيل عبور المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية و التدابير الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق المباشر لمرحلة التعافي من الجائحة.