بسبب جرائم حرب في دارفور.. السودان يقرر تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن السودان قرر تسليم الرئيس السابق للبلاد، عمر البشير، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أبلغت مدعي عام المحكمة الجنائية كريم أسد خان بقرار مجلس الوزراء السوداني بشأن تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة.

ونقلت الوكالة عن مريم المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن البشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.

وكان البشير قد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

والأسبوع الماضي، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وفي عام 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت المحكمة مذكرتيّ توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.