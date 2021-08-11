تم إطلاق النار على مسافة كيلو متر .. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل حادث المدمرة البريطانية التي إقتحمت الحدود البحرية لموسكو

الشارقة - اميمة ياسر -

في نهاية يونيو الماضي، قامت سفينة روسية بالقصف على مسار المدمرة البريطانية "Defender"، التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا، على مسافة تقل عن كيلومتر واحد. مسؤول في وزارة الدفاع الروسية يكشف تفاصيل الحادثة في مقابلة له.

قال نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، في مقابلة مع "AiF": "عندما سقطت القنابل على مسار الإنجليز، لم يكن هناك وقت للتسامح. نفذت طائراتنا من طراز سو-24 إم قصفًا احترازيًا بقنابل تزن 250 كيلوغرامًا على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من السفينة. إنه لم يكن هناك شيء جيد في هذا بالنسبة للطاقم الأجنبي".

وأكد كارتابولوف أن أعمال الأسطول كانت بتوجيه من وزير الدفاع من خلال المركز الوطني للرقابة الدفاعية.

وتابع: "لم يكن من الممكن الاقتراب بالسفينة، لأن السفينة التي كانت تراقب المدمرة كانت أصغر بكثير من حيث الإزاحة".