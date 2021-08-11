روسيا تتجاوز حاجز الـ 6 ملايين ونصف المليون إصابة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 6ملايين ونصف المليون إصابة بتسجيلها 21571 إصابة مقابل 21387 اصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة ستة ملايين و 512 ألفا و 859 اصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن ارتفاع طفيف في الوفيات بكورونا بتسجيلها 799 حالة وفاة مقابل 792 وفاة يوم أمس ، لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 167 ألفا و 241 حالة وفاة وتماثل 20067 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و808 ألفا و 777 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة في الاقاليم الروسية وفي مقدمتها العاصمة موسكو /2076 إصابة/ والمناطق المجاورة للعاصمة / 1054 اصابة/ .