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بحث آلية تسهيل عبور المسافرين بين المنافذ البرية في الإمارات و سلطنة عمان

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محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

بحث خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة في الدولة و المقدم سعيد بن صالح السيابي مدير جمارك شرطة البريمي بسلطنة عمان اليوم بمنفذ خطم الشكلة البري عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و سبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الامارات العربية المتحدة ونظيرتها بسلطنة عمان الشقيقة.

 

استعرض الاجتماع - الذي حضره عدد من مدراء الجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ البرية بمنطقة العين - آلية التنسيق المشترك بين الجانبين الإماراتي والعماني و عملية تسهيل عبور المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية و التدابير الاحترازية للحد من جائحة "كوفيد- 19" إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق المباشر لمرحلة التعافي من الجائحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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