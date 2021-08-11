الارياني: العلاقة بين النظام الايراني ومليشيا الحوثي الارهابية تمتد لمراحل تأسيس ونشأة الحركة

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني "ان اعتراف الناطق باسم مليشيا الحوثي المدعو محمد عبدالسلام، بالدعم العسكري الذي قدمه نظام الملالي في ايران للمليشيا من شحنات أسلحة وتكنولوجيا وخبراء في التصنيع العسكري، للانقلاب على الدولة وقتل اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ليس جديداً ولا مفاجئا".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان العلاقة بين النظام الايراني ومليشيا الحوثي الارهابية تمتد لمراحل تأسيس ونشأة الحركة، والحروب التي قادتها ضد الدولة قبل العام 2011، مرورا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني متمثلا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي كانت طرفاً فيه، و الحرب التي خلفها الانقلاب والمتواصلة منذ سبعة اعوام".

واشار الارياني، الى ان النظام الايراني قدم لمليشيا الحوثي الارهابية كل أشكال الدعم السياسي والاعلامي والمالي والعسكري، من شحنات أسلحة "صواريخ باليستية، طائرات مسيرة"، وخبراء عسكريين، وخبراء صناعة الألغام بانواعها والعبوات الناسفة، وشحنات النفط المهربة، والقنوات الفضائية والمواقع والوسائل الإعلامية".

وقال الارياني "بعد ساعات من اجتياح مليشيا الحوثي للعاصمة المختطفة صنعاء أعلنت ايران السيطرة على العاصمة العربية الرابعة، واتخذت الأراضي الواقعة تحت سيطرة المليشيا منطلق لتتفيذ اجندتها التخريبية وتصعيد الانشطة الارهابية واستهداف دول الجوار والسفن التجارية وتهديد أمن الطاقة وابتزاز المجتمع الدولي".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، القيام بمسئولياتهم القانونية بموجب ميثاق الامم المتحدة، واتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الايرانية في اليمن، واستمرارها في تغذية الحرب، وتقويض كل الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.