شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السودان يوافق على تسليم البشير للجنائية الدولية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلن السودان، الأربعاء، موافقته على تسليم المطلوبين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.



جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، بمكتبها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ورحبت الوزيرة بزيارة المدعي العام ووفده، وقدمت له التهنئة بتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.

وجددت دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.

وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.

من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.

وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

كما دعا خان إلي استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ووصل خان الخرطوم، فجر أمس الثلاثاء، في رابع زيارة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته احمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.

بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعي العام الذي وصل الخرطوم سيمضي سبعة أيام في السودان يتناول خلالها مسائل تتعلق بالتعاون بين المحكمة والسودان.

وأشارت المحكمة في موقعها الرسمي على تويتر، الثلاثاء، إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وصل الخرطوم حيث كان في استقباله رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة العدل السودانية د.أسامة حميدة محمود.

ويشتمل برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية على لقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقالت إن المدعي العام سيعقد مؤتمرا صحفياً في ختام زيارته للبلاد يوم الخميس المقبل.