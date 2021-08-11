شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 9 جثث مجهولة في مقبرة جماعية بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا اليوم الأربعاء على تسع جثث مجهولة الهوية.

وقال مكتب الإعلام بالهيئة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم إن "الجثث عثر عليها في مقبرة جديدة تم اكتشافها أمس في منطقة المشروع الزراعي على بعد 5 كيلومترات عن مركز مدينة ترهونة"، مؤكدا انتشال الجثث التسع، واستمرار أعمال البحث في المنطقة استجابة لبلاغات أخرى واردة للهيئة.

وتصل بذلك حصيلة الجثث المكتشفة في ترهونة ومحيطها إلى 177 جثة "وجدت أغلبها مكبلة اليدين"، بحسب تصريح سابق أدلى به مدير مكتب الإعلام في الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) .

وأشار حينها إلى التعرف على 34 منها بواسطة البصمة الوراثية.