شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 440 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و151 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 11 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 26 مريضًا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.