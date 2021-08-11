اخبار العالم

فلسطين .. 440 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 440 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس المستجد و151 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 11 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 26 مريضًا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا