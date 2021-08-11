انت الان تتابع خبر أسعار النفط تنخفض تحت الـ70 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل اليوم، إذ تعرضت لضغوط بعد أن طالب البيت الأبيض "أوبك" وحلفاءها بتعزيز الإنتاج، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

