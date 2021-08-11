انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة قتلى انفجار 'كدس العتاد' في بيجي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس العتاد في قضاء بيجي الى ٩ من افراد الامن بينهم ضابط برتبة ملازم اول.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي ارتفعت الى 9 بينهم ضابط برتية ملازم اول".
واضاف ان "الحادث اسفر ايضا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".
واضاف ان "الحادث اسفر ايضا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".