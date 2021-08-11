انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة قتلى انفجار 'كدس العتاد' في بيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس العتاد في قضاء بيجي الى ٩ من افراد الامن بينهم ضابط برتبة ملازم اول.