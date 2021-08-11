حكومة "مفخخة" بالحرس.. رئيسي يقدم تشكيلته لبرلمان إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكومة "مفخخة" بمسؤولين من الحرس الثوري يقدمها الرئيس الإيراني الجديد لبرلمان بلاده، في تشكيلة تستهدف "عسكرة" القرارات الحكومية.

وقدم رئيسي، صباح الأربعاء، أسماء كابينته الوزارية المقترحة إلى البرلمان، في قائمة تستعرضها ”الخليج 365”.

ولوزارة النفط رشح لها جواد أوجي، وللداخلية أحمد وحيدي القائد في الحرس الثوري.

كما اقترح سيد إحسان خاندوزي وزيرا للاقتصاد، وحجة الإسلام خطيب على رأس وزارة الأمن، ومحمد مهدي إسماعيلي لوزارة الإرشاد، وسيد جواد ساداتي نجاد لوزارة الجهاد الزراعي.

أما عزت الله ضرغامي، فرشحه إبراهيم رئيسي، وزيرا للثقافة وهو أحد قادة الحرس الثوري، بينما حميد سجادي لوزارة الرياضة، ورضا فاطمي أمين لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة.

بينما لوزارة العدل فرشّح أمير حسين رحيمي، وللطاقة علي أكبر محرابيان، وللخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والأخير قائد بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.





وضمت القائمة أيضا، حسين باغ‌ كلي على رأس وزارة التربية والتعليم، وحجت عبدالملکي لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، وبهرام عين‌ اللهي لوزارة الصحة والعلاج الطبي، ورستم قاسمي لوزارة الطرق وبناء المدن، والأخير نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية.

فيما اقترح العميد محمد رضا قرايي آشتياني وزيرا للدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومحمد علي زلفي غل وزيرا للعلوم، وعيسى زارع بور وزيرا للاتصالات.

ولا تصبح هذه القائمة نهائية إلا بعد مصادقة البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون.

وبدأ البرلمان الإيراني، صباح اليوم، جلسة مغلقة لبحث التصويت على الحكومة الجديدة التي يقدمها رئيسي.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد إنه سيتم الإعلان عن قائمة الوزراء التي اقترحها رئيسي السبت المقبل.