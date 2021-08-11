مجددا .. الحرائق تستعر في اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدى حريق كبير استعر خلال الليل في شبه جزيرة بيلوبونيز باليونان إلى إخلاء العديد من القرى.



يأتي ذلك بينما استمرت فرق الإطفاء المنهكة في مكافحة حرائق الغابات المندلعة في شتى أنحاء البلاد لليوم التاسع على التوالي، الأربعاء.

وفي إيفيا بشمال البلاد، وهي ثاني أكبر جزر اليونان، لا يزال تفجر ألسنة اللهب المشكلة الرئيسية التي تواجه فرق الإطفاء التي انضم إليها متطوعون لمكافحة النيران.

وفي بيلوبونيز، نشب حريق بالقرب من أولمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية، لكن النيران لم تصل إلى الموقع، وامتد إلى جورتينيا بينما استعرت النيران في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأتت على غابة عذراء ودفعت السلطات لإخلاء 20 قرية.

ويكافح نحو 580 من رجال الإطفاء اليونانيين الحرائق المندلعة في جورتينيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك.

واندلعت الحرائق الأسبوع الماضي خلال أسوأ موجة حارة تتعرض لها اليونان في 30 عاما.

وفي منتجع بيفكي الساحلي في إيفيا، نظر صاحب مقصف يدعى ثراسيفولوس كوتزياس (34 عاما) إلى الشاطئ الخالي، وقال: "لو لم تكن لدينا هذه المشاكل لكان شاطئ بيفكي مزدحما بالناس. الآن لا يوجد سوانا".

واندلع أكثر من 500 حريق في أنحاء اليونان الأسبوع الماضي مما أدى لإخلاء عشرات القرى وإجلاء آلاف السكان.