شكرا لقرائتكم رئيس وزراء إسرائيل يبحث مع مدير CIA ملف إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ظل التوتر بين طهران من جهة وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى، أعلن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت بحث اليوم الأربعاء مع رئيس المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، والأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه.

ملف حول شخصية رئيسي

إلى هذا، أفادت القناة الإسرائيلية (12) بأن جهاز الموساد الإسرائيلي استعرض أمام رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية "ملف الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي" والذي أعد خلال فترة الأخيرة ويشمل معلومات استخباراتية وشهادات حول شخصيته.

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وذكر التقرير أن لدى إسرائيل مخاوف من أنه ليس من المؤكد أنه يمكن التوصل مع رئيسي إلى أي اتفاق، وأيضا أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق فإنه ليس من المؤكد أنه سيلتزم به.

ویلیام برنز

تغيير طريقة التفكير الاستراتيجية

كما ذكر الموساد أنه يجب الاستعداد لتغيير طريقة التفكير الاستراتيجية بكل ما يخص سباق التسلح الإيراني.

تأتي زيارة برنز بالتزامن مع التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط التي تديرها شركة إسرائيلية في خليج عمان قبل أسبوعين وفي ظل التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية.

كان رئيس الموساد التقى بنظيره الأميركي بيرنز أمس الثلاثاء لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني وغيرها من التحديات الإقليمية التي يعتزم الجهازان التعاون بشأنها.