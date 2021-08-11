القوى العاملة: تعيين 482 شاباً وتحرير 107 محاضر ضد منشآت مخالفة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 482 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 2 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1406 شاباً، منهم 9 من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 251 شهادة قياس مستوى المهارة، و 176 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصة لذوى القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ22 ألف جنيه، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 94 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 55 ألفاً و281 جنيه، فضلاً عن تسجيل 45 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وقال مدير المديرية عبده هاشم في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، إنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة دورى وحملات، و8 منشآت على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 16 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 227 منشأة، وإعادة التفتيش على 410 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 356 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 3 ندوات توعية.

كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية، تم إحالة 4 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ 4 شكاوي، و24 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 193 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.